Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment Pogba pourrait plomber un deal colossal de Leonardo...

Publié le 8 février 2020 à 16h15 par B.C.

En Italie, on assure que Paulo Dybala pourrait débarquer dans les prochains mois au PSG en cas d’arrivée de Kylian Mbappé ou Mauro Icardi à la Juventus. Cependant, l’éventuel retour de Paul Pogba à Turin pourrait inciter l’international argentin à prolonger son bail à la Juve…

Alors que les deux clubs ne sont pas parvenus à boucler l’échange comprenant Mattia De Sciglio et Layvin Kurzawa, le Juventus et le PSG pourraient tenter un coup bien plus spectaculaire dans les prochains mois. D’après les informations de Calciomercato.it , le club turinois serait prêt à se lancer sur les traces de Kylian Mbappé en 2021 pour la succession de Cristiano Ronaldo et pourrait inclure Paulo Dybala dans l’opération. Tuttosport annonçait de son côté que c’est Mauro Icardi qui pourrait être récupéré par la Juve en échange de Dybala. Des propositions qui pourraient faire mouche puisque Leonardo avait justement pisté l’international argentin pour remplacer Neymar l’été dernier, lorsque la star auriverde se dirigeait vers le FC Barcelone. Cependant, ces plans pourraient être compromis en raison de Paul Pogba…

Dybala prêt à prolonger… pour Pogba ?