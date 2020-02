Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle décisif de Dybala pour l'avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 5 février 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid espère recruter Kylian Mbappé, la Juventus pourrait essayer de convaincre les dirigeants du PSG en mettant un des ses cadres dans la balance pour faire baisser le prix du Français.

C’est un secret de Polichinelle. Le Real Madrid s’intéresse à Kylian Mbappé. Pour arriver à ses fins, Zinedine Zidane a multiplié les appels du pied à destination du jeune attaquant du PSG. Et Mbappé, dont le contrat à Paris se terminera à l’été 2022, devrait voir le Real se positionner pour le recruter dans les prochains mois. Toutefois, la mission des Merengue pourrait bien se compliquer à cause de la concurrence. En effet, la Juventus serait en embuscade sur ce dossier. Et La Vieille Dame pourrait avoir certains arguments afin de trouver un accord avec le PSG.

Un échange Dybala-Mbappé ?