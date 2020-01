Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange XXL au programme pour Icardi ?

Publié le 30 janvier 2020 à 19h45 par A.C.

Mauro Icardi pourrait être impliqué dans un très gros échange entre le Paris Saint-Germain et la Juventus.

C’est un scénario qui commence à prendre de l’ampleur en Italie. De l’autre côté des Alpes, plusieurs médias ont annoncé la volonté de Leonardo de lever l’option d’achat de Mauro Icardi, fixée à 70M€… pour le revendre dans la foulée à la Juventus. Très proche de Fabio Paratici, son homologue turinois, le directeur sportif du PSG a l’intention de récupérer une somme d’argent conséquente avec ce coup, mais également certains joueurs de La Vieille Dame …

Dybala et Pjanic au PSG, Icardi à la Juventus