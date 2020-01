Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reprend la main dans le dossier Icardi…

Publié le 21 janvier 2020 à 3h10 par A.C.

A l'occasion de son passage en zone mixte après Lorient, Leonardo a tenu à remettre les choses en place au sujet de dossier Icardi. Explication.

Interrogé en zone mixte après la victoire du PSG en Coupe de France à Lorient (1-0, Leonardo a répondu aux questions concernant Icardi, avec notamment la question de son transfert définitif : « On a le temps, l'option existe et est écrite. On a le bon timing, on a beaucoup de choses à faire et la chose importante maintenant, c'est d'être concentré sur ce qu'on fait ».

Paris a bien la main sur le dossier

En insistant sur le fait que l'option d'achat était bel et bien présente au contrat de Mauro Icardi, Leonardo tenait visiblement à recarder les choses et bien confirmer que le PSG avait la main sur le dossier. On peut y lire comme une réponse aux diverses informations sorties en Italie ces derniers mois, stipulant que le joueur avait une préférence pour un retour en Serie A et qu'il avait la possibilité contractuelle de choisir ou non de rester à Paris.