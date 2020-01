Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo répétait la même stratégie avec Cavani qu'avec Neymar ?

Publié le 21 janvier 2020 à 2h10 par La rédaction

Après le match à Lorient en Coupe de France, Leonardo est revenu sur le dossier Cavani. Décryptage des mots du manager brésilien…

Après la victoire à Lorient en Coupe de France, Leonardo s'est arrêté en zone mixte avec plusieurs messages à faire passer, notamment au sujet de Cavani, qui a clairement émis le désir de quitter le PSG dès le mois de janvier pour rejoindre l'Atletico Madrid. Pour la première fois, Leonardo a ouvert la porte : « On a toujours dit la même chose pour Cavani. On espérait qu'il reste dans le club. Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, mais on ne l’a pas retenue parce qu’au niveau financier, elle n’était pas à la valeur du joueur. Après je pense que Cavani, on doit l’écouter. Et après je ne sais pas comment ça va finir, aujourd’hui c’est un peu plus distant avec l’Atlético de Madrid, il n’y a pas eu de contacts ces derniers jours. La situation en est là. Après on va voir comment ça va se passer. La seule chose qu’il y a eu, c’est qu’il y a eu une proposition ».

Faire respecter le club

Leonardo semble parti pour rejouer la même stratégie avec Cavani qu'avec Neymar l'été dernier, à savoir donner l'impression qu'il ouvre la porte à la volonté de départ du joueur, mais en fixant un tarif élevé pour faire respecter le club sur le mercato (ici 30 millions d'euros pour Cavani ?). Et de fait rendre l'opération quasi impossible. Entre les lignes, c'est ce que l'on peut déduire des mots du manager brésilien à Lorient.