Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prend position pour Thiago Silva et Thomas Meunier !

Publié le 8 février 2020 à 14h15 par T.M.

En fin de contrat, Thiago Silva et Thomas Meunier ne sont pas encore fixés concernant leur avenir au PSG. Une situation évoquée ce samedi en conférence de presse.

Le mercato hivernal étant désormais fermé, Leonardo peut se concentrer sur un autre dossier XXL au PSG : les joueurs en fin de contrat. Alors qu’Edinson Cavani et Layvin Kurzawa ne devraient pas prolonger, cela est plus indécis pour Thiago Silva et Thomas Meunier. Dans les prochaines semaines, ces deux dossiers vont donc se retrouver au centre des discussions. En attendant d’avoir une réponse claire, Thiago Silva et Meunier pourraient être perturbés. Pas de quoi toutefois inquiéter Thomas Tuchel…

« Je suis content qu’ils soient là, je n’ai pas l’impression que ça dérange »