Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de lâcher 30M€ pour la succession de Meunier ?

Publié le 8 février 2020 à 11h45 par B.C.

Alors que l’avenir de Thomas Meunier reste incertain, Leonardo pourrait partir à la recherche d’un nouveau latéral droit pour la saison prochaine. Mais il faudra mettre le prix comme l’explique Emmanuel de Kerchove, agent belge.

Thomas Meunier poursuivra-t-il sa carrière au PSG ? Comme annoncé par le 10 Sport en décembre dernier, Leonardo a formulé une première proposition au Belge pour une prolongation de contrat. Cependant, celle-ci n’aurait pas porté ses fruits selon les dernières informations du Parisien . Des proches du Belge assurent en effet que l’offre est loin de leurs espérances, de quoi rendre incertain l’avenir du défenseur. Interrogé par le quotidien régional, Emmanuel de Kerchove, agent belge, est revenu sur cette situation et le coût d’un éventuel remplacement l’été prochain.

« Sur le marché des latéraux, un membre du top 10 coûte au moins 30 millions d'euros »