Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel s’inquiète pour Mauro Icardi !

Publié le 8 février 2020 à 15h15 par T.M.

Au PSG, Mauro Icardi traverse actuellement une période un peu plus compliquée. De quoi inquiéter Thomas Tuchel.

Arrivé en prêt de l’Inter Milan, Mauro Icardi a réussi des débuts tonitruants sous le maillot du PSG. L’Argentin a empilé les buts, malgré une faible implication dans le jeu parisien. Tout le monde était ainsi sous le charme, mais place désormais aux interrogations concernant le natif de Rosario. Si Icardi vient de marquer face au FC Nantes, il peine un peu plus devant le but. Forcément, Thomas Tuchel s’inquiète…

« Je suis un peu inquiet »