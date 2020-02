Foot - PSG

PSG - Malaise : Après le cas Mbappé, un nouveau clash en interne à négocier pour Tuchel !

Publié le 8 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que la relation entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel semble s’être détériorée, l’entraîneur du PSG ferait face à un autre problème avec l’un de ses joueurs en interne, à savoir Julian Draxler.

L’épisode de samedi dernier lors du remplacement de Kylian Mbappé face à Montpellier (5-0) est encore dans toutes les mémoires. Le champion du monde tricolore a fait part de son mécontentement concernant le choix de Thomas Tuchel. Un incident qui devient habituel ces derniers temps. Les relations entre l’entraîneur du PSG et son attaquant ne seraient plus aussi bonnes qu’auparavant. Mais le cas Mbappé ne serait pas l’unique problème de gestion de Tuchel en interne.

Draxler s’agacerait en coulisse !