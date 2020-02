Foot - PSG

PSG - Malaise : Un divorce entre Tuchel et… Draxler ?

Publié le 7 février 2020 à 18h15 par Th.B.

Moins utilisé par Thomas Tuchel cette saison, Julian Draxler n’apprécierait guère son traitement en interne et un malaise entre les deux hommes aurait fait surface…

Étant pourtant un membre clé de l’effectif de Thomas Tuchel la saison dernière avec pas moins de 46 apparitions sous la tunique parisienne, Julian Draxler n’a pas un statut aussi important depuis le début de la saison. Certes, l’Allemand a souffert d’une blessure au pied de fin août à fin octobre. Mais depuis son retour, Draxler doit se contenter d’entrées en jeu la plupart du temps. Un traitement qui ne plairait guère à l’ailier parisien.

Le dialogue ne passerait plus entre Draxler et Tuchel !