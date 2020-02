Foot- PSG

PSG : Grande nouvelle pour Tuchel avant le choc contre Dortmund !

Publié le 6 février 2020 à 4h15 par A.M.

A deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le PSG a pu constater que Marco Reus s'était blessé.

A l'approche d'un grand rendez-vous européen, le PSG tremble pour ses stars. Il faut dire que ces dernières saisons, le club de la capitale n'a pu que constater les blessures de nombreux joueurs importants, à commencer par Neymar qui s'est blessé lors des deux dernières saisons dans les moments cruciaux de la saison. Le Brésilien a d'ailleurs ressenti des douleurs aux cotes, mais il devrait pouvoir tenir sa place le 18 février prochain contre le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. En revanche, ce ne sera pas le cas de Marco Reus.

Marco Reus forfait !

En effet, le capitaine du Borussia Dortmund est sorti sur blessure mardi soir lors de la défaite contre le Werder Brême en Coupe d'Allemagne (2-3). Et la sentence est tombée, Marco Reus sera absent au moins un mois ! Autrement dit, le meneur de jeu allemand est d'ores et déjà absent pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG le 18 février, et incertain pour le retour le 11 mars. Malgré tout, le club de la Ruhr devrait tout de même aligner une ligne d'attaque séduisante face aux Parisiens composée de Sancho, de Haaland et de Thorgan Hazard. Mais le Borussia devra faire sans capitaine et dépositaire du jeu.