PSG - Malaise : Cette grande annonce sur la blessure de Neymar !

Publié le 5 février 2020 à 22h15 par A.M.

Médecin bien connu à la télévision et supporter du PSG, Michel Cymes s'est prononcé sur la récente blessure de Neymar aux cotes. Et il se montre très rassurant.

Les supporters du PSG ont encore tremblé. Contre Montpellier, Neymar s'est retrouvé au sol pendant plusieurs minutes, faisant resurgir de mauvais souvenirs à l'approche du huitième de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Finalement, plus de peur que de mal puisque le Brésilien s'est relevé et a disputé la seconde période, mais il était absent à Nantes puisqu'il souffre d'une lésion chondro-costale. Une blessure méconnue du grand public, mais selon Michel Cymes, si la présence de Neymar contre l'OL dimanche est incertaine, il n'y a en revanche pas de risque pour Dortmund.

«Il n’y a pas de risque majeur de voir Neymar absent contre Dortmund»