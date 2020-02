Foot - PSG

PSG - Malaise : Zinedine Zidane vole au secours de Kylian Mbappé !

Publié le 5 février 2020 à 15h15 par T.M.

Alors que le comportement de Kylian Mbappé est au cœur des débats, Zinedine Zidane a pris la défense de l’attaquant du PSG.

Face à Montpellier, l’image de la vive explication entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé n’est pas passée inaperçue. Enervé d’être sorti en cours de match, l’attaquant du PSG l’a fait savoir à son entraîneur. Un comportement qui a énormément fait réagir et Mbappé s’est alors retrouvé au centre des critiques. Pour beaucoup, le champion du monde n’avait pas à réagir comme cela. Une position pas du tout partagée par Zinedine Zidane.

« Ce sont des situations normales »