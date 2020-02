Foot - PSG

PSG - Polémique : La sortie amère de Tuchel sur la soirée de Neymar…

Publié le 5 février 2020 à 11h15 par G.d.S.S.

Dimanche soir, certains joueurs du PSG était conviés en boite de nuit pour l’anniversaire de Neymar. Et Thomas Tuchel semble légèrement agacé par le sujet…

Malgré la victoire du PSG mardi soir en Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes (2-1), les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas semblé au meilleur de leur forme. Et pour cause, certains d’entre eux étaient en boite de nuit dans la nuit de dimanche à lundi pour l’anniversaire de Neymar. Et lorsqu’il a évoqué le sujet mardi soir en conférence de presse d’après-match, Thomas Tuchel a forcément semble agacé.

« Qu’est-ce que je peux faire? »