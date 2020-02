Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel, Mbappé… Thomas Meunier monte au créneau !

Publié le 5 février 2020 à 11h45 par Th.B.

Alors qu’une nouvelle discussion musclée a eu lieu samedi lors du remplacement de Kylian Mbappé entre l’attaquant et Thomas Tuchel, Thomas Meunier a assuré que l’entraîneur du PSG avait toujours une bonne entente avec l’ensemble du groupe parisien.

Lors de la première partie de l’exercice précédent, Thomas Tuchel faisait l’unanimité que ce soit en interne et dans la presse. La fraîcheur et les changements opérés par l’entraîneur allemand au PSG étaient soulignés. Cependant, l’élimination surprise en 1/8ème de finale de Ligue des champions a entamé le crédit de Tuchel. Cette saison, l’Allemand doit gérer le cas Kylian Mbappé et son mécontentement lors des remplacements. De quoi émettre quelques doutes sur la main mise de Tuchel sur le vestiaire du PSG. Mais pour Thomas Meunier, le coach entretient toujours une belle relation avec le vestiaire parisien, et de ce fait, avec Mbappé.

Thomas Meunier calme le jeu pour l’altercation Tuchel - Mbappé !