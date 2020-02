Foot - PSG

PSG - Malaise : Zidane se prononce sur les tensions entre Mbappé et Tuchel…

Publié le 5 février 2020 à 13h45 par T.M.

Le week-end dernier, cela a chauffé entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel. Forcément, du côté du Real Madrid, on a demandé à Zinedine Zidane de réagir à propos de cette altercation.

A 21 ans, Kylian Mbappé est un joueur très ambitieux et veut jouer le plus possible. Il l’a d’ailleurs clairement montré face à Montpellier. Sorti par Thomas Tuchel au cours de la rencontre, l’attaquant du PSG n’a pas caché son agacement, ayant même un accrochage avec l’Allemand. Une affaire qui n’a pas manqué de faire réagir en Espagne, relançant ainsi le feuilleton envoyant Mbappé au Real Madrid. Et ce mercredi, Zidane Zidane n’a pas échappé aux questions sur cet événement.

« Je ne juge pas les autres équipes »