PSG : Pierre Ménès affiche déjà une première certitude avant le choc à Dortmund !

Publié le 6 février 2020 à 7h15 par A.M.

A quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, Pierre Ménès assure que la charnière centrale parisienne va évoluer d'ici-là.

Confronté aux blessures de Thiago Silva, Marquinhos et Abdou Diallo, Thomas Tuchel a innové pour composer sa charnière centrale. Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer étaient ainsi alignés contre le FC Nantes (2-1). Un duo qui n'a pas totalement convaincu, notamment le Français, capitaine d'un soir, qui est clairement responsable sur le but nantais. Toutefois, comme l'assure Pierre Ménès, le PSG devrait se présentait à Dortmund avec une charnière totalement différente.

«Il y a peu de chances qu’on voit une charnière Kimpembé-Kehrer à Dortmund»