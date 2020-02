Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo interpelle encore Kylian Mbappé !

Publié le 5 février 2020 à 23h45 par A.M.

Décevant lors de ses dernières sorties, Kylian Mbappé est une nouvelle fois pointé du doigt par Daniel Riolo qui reproche au Champion du monde ses excès d'inviduvidualité.

Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions. Il faut dire que son accrochage avec Thomas Tuchel au moment de son remplacement contre le MHSC n'est pas passé inaperçue. Et pourtant, le Champion du monde enchaîne les prestations décevantes compte tenu de son statut. En l'absence de Neymar contre Nantes, Kylian Mbappé a essayé de prendre le jeu à son compte, mais comme le souligne Daniel Riolo, il l'a fait bien trop maladroitement en se montrant trop individualiste.

«On sait que tu veux marquer, la prochaine fois tire depuis ton garage, tu verras si tu marques !»