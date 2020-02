Foot - PSG

PSG : L’énorme constat de Neymar sur le PSG !

Publié le 5 février 2020 à 19h45 par T.M.

Alors que Neymar est finalement reparti pour une 3ème saison au PSG, le Brésilien a livré un énorme constat sur l’ambiance actuelle au sein du club de la capitale.

Cette saison sera-t-elle la bonne pour le PSG, qui rêve toujours de Ligue des Champions ? Alors que les hommes de Thomas Tuchel affronteront le Borussia Dortmund en huitième de finale, un déclic semble s’être opéré durant l’été, notamment avec le retour de Leonardo. Désormais, il existe une ambiance bien différente par rapport aux saisons dernières. Neymar l’a d’ailleurs remarqué, lui qui est pleinement impliqué dans le projet du PSG malgré son transfert avorté au FC Barcelone en début de saison.

« L’atmosphère est différente »