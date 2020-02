Foot - PSG

PSG : Paris très diminué pour la réception de l’OL ?

Publié le 7 février 2020 à 21h10 par La rédaction

Alors que le PSG recevra l’OL dimanche au Parc des princes, Thomas Tuchel devrait être contraint de se passer de quelques éléments de taille pour ce sommet de Ligue 1.