Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour ce dossier de longue date ?

Publié le 9 février 2020 à 7h15 par A.C.

Des nouvelles précisions sont tombées au sujet de l’avenir d’Allan, milieu du Napoli suivi par le Paris Saint-Germain.

Voilà plus d’un an que le Paris Saint-Germain lorgne sur Allan. L’hiver dernier, la cour parisienne s’est soldée par un échec, mais Leonardo a décidé de prendre ce dossier en main. Le directeur sportif du PSG souhaiterait ainsi profiter des frictions entre le milieu et les dirigeants napolitains pour rafler la mise, mais la presse italienne a récemment expliqué qu’une prolongation de contrat pourrait être offerte au joueur.

Un départ d’Allan n’est pas à exclure