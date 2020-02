Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce crack du Barça qui pourrait aider le PSG avec Neymar !

Publié le 9 février 2020 à 4h00 par A.M.

Désireux de quitter le PSG pour retrouver le FC Barcelone l'été dernier, Neymar est finalement resté à Paris. Et pour cause, le Barça n'avait pas nécessairement envie de freiner la progression d'Ansu Fati.

Pendant de longs mois, le feuilleton Neymar a fait parler. Il faut dire qu'en coulisse, le Brésilien aurait tout fait pour quitter le PSG et rejoindre le FC Barcelone l'été dernier. Malgré ses velléités de départ, le Brésilien est bien rester à Paris où il réalise une excellente saison. Interrogé sur ce dossier, Eric Abidal, directeur sportif du Barça, explique notamment que les Catalans n'avaient pas l'intention de prendre le risque de freiner l'éclosion de talents du club à l'image d'Ansu Fati.

«Nous ne devrons pas nous tromper sur la croissance des joueurs»