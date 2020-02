Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel interpelle Leonardo dans deux dossiers chauds !

Publié le 9 février 2020 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter les situations de Thiago Silva et Thomas Meunier, Thomas Tuchel assure que ses deux joueurs ne sont pas déconcentrés par leur situation contractuelle.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir se positionner sur la situation des joueurs en fin de contrat. Et ils sont nombreux à être concernés. Si Edinson Cavani et Layvin Kurzawa ne devraient pas prolonger, après être passés proche d'un départ cet hiver, c'est encore flou pour Thiago Silva et Thomas Meunier. Une incertitude qui pourrait avoir des incidences sur leurs prestations d'ici la fin de la saison, mais Thomas Tuchel assure que pour le moment, cela ne pose pas de problème.

Tuchel évoque les dossiers Meunier et Thiago Silva