Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retour de flamme pour ce défenseur de Premier League ?

Publié le 9 février 2020 à 8h45 par A.M.

En quête de renforts au poste de latéral gauche, notamment pour compenser le probable départ de Layvin Kurzawa en fin de saison, le PSG aurait supervisé Danny Rose (29 ans), prêté à Newcastle par Tottenham.

L’été prochain, l’une des priorités de Leonardo sera de renforcer les postes de latéraux des deux côtés. À droite, Thomas Meunier devrait partir et il faudra donc trouver un nouveau titulaire, tandis qu’à gauche, c’est Layvin Kurzawa, également en fin de contrat, qui pourrait quitter le PSG. Dans cette optique, le club de la capitale se mettra en quête d’un joueur capable de concurrencer Juan Bernat.

Le PSG supervise Danny Rose