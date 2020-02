Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Thiago Silva déjà fixé en interne ?

Publié le 9 février 2020 à 8h15 par A.M.

L’avenir de Thiago Silva va prochainement devenir un dossier très chaud à gérer pour Leonardo. Mais le directeur sportif semble d’ores et déjà avoir les idées claires pour le futur du Brésilien.

Dans les prochaines semaines, la situation des joueurs en fin de contrat va occuper les journées de Leonardo. Ils sont effectivement plusieurs dans ce cas et non des moindres. Ainsi, Edinson Cavani et Layvin Kurzawa, déjà passés proche du départ cet hiver, ne devraient pas obtenir de prolongations de contrat d’ici la fin de la saison. En revanche les situations de Thomas Meunier et surtout Thiago Silva semblent plus floues. Le Brésilien, capitaine du PSG et encore très performant, aimerait d’ailleurs rester à Paris.

Leonardo ne serait pas chaud pour prolonger Thiago Silva