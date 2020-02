Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal ne lâche rien pour Lionel Messi !

Publié le 9 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Ayant fait la Une des journaux récemment à cause de son altercation indirecte avec Lionel Messi concernant ses propos sur l’éviction d’Ernesto Valverde, Éric Abidal a évoqué l’avenir du capitaine du FC Barcelone.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi dispose d’une clause dans son bail lui permettant de plier bagage une fois que la saison en cours arrivera à son terme. La prolongation de contrat de Messi est au cœur des discussions depuis mardi soir et sa réponse surréaliste aux propos d’Éric Abidal qui pointait du doigt le vestiaire du FC Barcelone concernant la cause du limogeage d’Ernesto Valverde. Depuis, la presse s’est enflammée et un départ de Messi est même évoqué. Un transfert à Manchester City serait dans les tuyaux, mais Éric Abidal a tenu son rôle de secrétaire technique en ouvrant grand la porte à une prolongation du capitaine du FC Barcelone.

Leo a dit que le Barça est tout pour lui... »