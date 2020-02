Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu à l'origine d'un coup de tonnerre pour Messi ?

Publié le 9 février 2020 à 9h00 par La rédaction

L’idée que Lionel Messi fasse ses valises à la fin de la saison prend de plus en plus d’ampleur. Et sa relation supposée difficile avec Josep Maria Bartomeu pourrait précipiter sa décision.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone à la fin de la saison ? L’Argentin voit son contrat arriver à son terme en juin 2021, mais il a la possibilité d’activer une clause dans son contrat lui permettant de s’engager à la fin de la saison dans un club inférieur. Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat et son altercation avec Eric Abidal a précipité les rumeurs sur un possible départ cet été. D’autant plus que sa relation avec le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu serait loin d’être idéale.

Lionel Messi prêt à quitter le Barça à cause de Bartomeu ?