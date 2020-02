Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Meunier aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 9 février 2020 à 15h45 par A.M.

Bien qu’il soit en fin de contrat au PSG, Thomas Meunier serait serein pour son avenir. Et pour cause, il aurait conscience que sa cote reste importante en Angleterre et en Allemagne.

« Thomas est super important nous. Je suis content qu’ils soient là, je n’ai pas l’impression que ça dérange ». À l’occasion de son passage en conférence de presse, Thomas Tuchel s’est prononcé sur la situation de Thomas Meunier, dont le contrat au PSG prend fin en juin prochain. Et alors que l’international belge aurait refusé une première offre de Leonardo, il serait très serein pour son avenir.

Meunier aurait la cote sur le marché