Mercato - PSG : Thomas Tuchel fait une annonce sur sa situation !

Publié le 9 février 2020 à 12h45 par A.M.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel fait régulièrement parler, le technicien allemand évoque sa situation sur le banc du PSG.

Depuis le retour de Leonardo a poste de directeur sportif du PSG, l’avenir de Thomas Tuchel fait beaucoup parler. Il faut dire que le dirigeant brésilien aime s’entourer d’hommes de confiance et dans cette optique, Leonardo a contacté Massimiliano Allegri comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Mais Thomas Tuchel est conscient de sa situation et de l’exigence de son poste.

«C’est un poste exigeant»