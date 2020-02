Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique aurait tenté un énorme coup !

Publié le 9 février 2020 à 21h45 par La rédaction

Alors en poste en tant que directeur sportif du PSG, Antero Henrique aurait été intéressé par Bruno Fernandes aujourd’hui à Manchester United.

Antero Henrique n’aura pas laissé une grande trace au PSG. Nommé en juin 2017, le Portugais a été libéré par le club parisien en juin 2019. Le dirigeant a fait l’objet de nombreuses critiques notamment à cause de multiples échecs lors des sessions de transferts à l’instar du transfert avorté de Frenkie De Jong au PSG en janvier 2019 ou encore du passage manqué de Lassana Diarra. A l'origine aussi de l'arrivée de Leandro Paredes, Antero Henrique aurait activé une piste XXL lors de son passage dans la capitale.

Henrique aurait ciblé Bruno Fernandes lors de son passage au PSG