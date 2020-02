Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait avoir un gros coup à jouer avec Pjanic !

Publié le 9 février 2020 à 19h15 par B.C.

Alors que Miralem Pjanic traverse actuellement une mauvaise passe à la Juventus, l’avenir du Bosnien paraît incertain. Et cela pourrait jouer en faveur du PSG.

Longtemps à la recherche d’un milieu de terrain, le PSG a plusieurs fois tenté sa chance avec Miralem Pjanic. Il faut dire que les prestations du joueur de 29 ans à la Juventus ont de quoi séduire le club de la capitale depuis plusieurs saisons, d’autant que le principal intéressé n’a jamais écarté la possibilité d’évoluer au PSG : « Paris est parmi les huit meilleurs clubs européens. Ils veulent passer un cap en Ligue des Champions, c’est un très grand club qui attire n’importe quel joueur. Il y a un projet sportif, il y a des très grands joueurs et ils ont cette envie de gagner la Ligue des Champions. C’est un club respecté par tout le monde. (…) Tout reste possible dans le football, ça fait 8 ans que je suis en Italie et je suis dans un très grand club à la Juventus. Dans le foot on ne sait pas ce qui peut se passer », expliquait Pjanic en mai 2019 sur le plateau du CFC .

Un avenir incertain à la Juventus pour Pjanic ?