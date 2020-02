Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi lancerait un nouvel ultimatum au Barça !

Publié le 9 février 2020 à 17h00 par Th.B.

Désireux de témoigner d’une vague de changements au sein de l’organigramme du FC Barcelone, Lionel Messi réclamerait toujours le départ de Josep Maria Bartomeu. Si le président du Barça restait à son poste, le capitaine blaugrana refuserait de signer un contrat à vie avec le champion d’Espagne.

Depuis sa réponse lourde de sens aux propos d’Éric Abidal mardi lors d’une interview accordée à Sport , Lionel Messi est annoncé sur le départ du FC Barcelone alors que le club blaugrana traverse une petite crise en interne. Tenant son rôle de capitaine du FC Barcelone, Messi voudrait que le Barça change plusieurs choses l’été prochain. Le Daily Mail révélait dernièrement que le transfert de Neymar était primordial si la direction ne voudrait pas témoigner du départ de son capitaine lors du prochain mercato estival.

Messi demanderait le départ de Bartomeu, sinon…