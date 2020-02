Foot - OM

OM - Malaise : Sanson prend la défense de Benedetto !

Publié le 7 février 2020 à 22h15 par A.C.

Morgan Sanson s’est exprimé au sujet de la situation que traverse actuellement Dario Benedetto à l’Olympique de Marseille.

Pour retrouver un but de Dario Benedetto, il faut remonter à l’année dernière ! L’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a en effet plus marqué depuis le 21 décembre 2019 et la victoire sur le Nîmes Olympique (3-1). Forcément, son manque d’efficacité commence à inquiéter, alors qu’il avait laissé une si bonne impression lors du début de saison et qui semblait enfin être le numéro 10 que tout le monde attendait à l’OM.

« Benedetto a toute la confiance du groupe »