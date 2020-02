Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas monte au créneau pour Benedetto !

Publié le 7 février 2020 à 20h00 par Th.B.

Alors qu’il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le succès de l’OM face à Nîmes fin décembre (3-1), Dario Benedetto peut compter sur le soutien d’André Villas-Boas qui a rappelé l’état physique non optimal de son attaquant tout en envoyant à ses coéquipiers.

S’étant pourtant montré décisif assez rapidement à ses débuts avec l’OM, Dario Benedetto traverse une période délicate sur le plan comptable ses derniers temps. En effet, l’attaquant phocéen est muet depuis le 21 décembre dernier et la victoire de l’OM face à Nîmes (3-1). Un état de forme qui fait beaucoup parler. De passage en conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas a tenu à rappeler que c’est aussi à ses coéquipiers de le mettre dans de meilleures dispositions tout en assurant que son état physique l’empêchait de pleinement s’exprimer.

« Il faut qu’il récupère, mais… »