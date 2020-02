Foot - OM

OM - Malaise : Ce nouveau témoignage sur la situation de Thauvin !

Publié le 5 février 2020 à 22h45 par A.M.

Alors que plusieurs questions entourent la situation de Florian Thauvin, blessé depuis le début de saison, un médecin se montre plutôt rassurant au sujet de la durée de son absence.

Blessé au mois de juillet à la cheville, Florian Thauvin a été opéré au début du mois de septembre. Mais alors que son retour était programmé pour début février, André Villas-Boas a récemment assuré qu'il ne fallait finalement pas espérer revoir le Champion du monde avant le mois de mars : « Thauvin ne reviendra pas avant début mars. C'est déjà une défaite pour nous. On verra si Florian Thauvin veut pousser un peu plus mais c'était une journée un peu négative pour nous hier. On va être patient . » Toutefois un médecin, passé par un club professionnel, a tenu à se montrer rassurant pour l'OM.

«Le délai n'est pas si surprenant que ça»