OM : Villas-Boas évoque Thauvin et Payet en équipe de France

Publié le 4 février 2020 à 13h08 par G.d.S.S. mis à jour le 4 février 2020 à 13h09

Alors que l’équipe de France disputera l’Euro en juin prochain, André Villas-Boas a refusé de prendre position pour Florian Thauvin et Dimitri Payet.