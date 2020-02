Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite qui justifie son arrivée au Barça !

Publié le 9 février 2020 à 19h30 par La rédaction

Santiago Ramos Mingo a quitté cet hiver Boca Juniors pour rejoindre le FC Barcelone. L’Argentin qui évolue avec la réserve est revenu sur son transfert.

Le FC Barcelone s’est montré assez discret lors du dernier mercato hivernal. Le club blaugrana a néanmoins acté le renfort de Fransisco Trincao pour la saison prochaine et a également enregistré la venue de Santiago Ramos Mingo. Ce défenseur âgé de 18 ans a pris la décision de quitter Boca Juniors cet hiver. Face à l’impossibilité de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, le jeune joueur argentin a rejoint le FC Barcelone et évolue avec la réserve depuis son arrivée en Catalogne.

« Une fois que les dirigeants de Boca Juniors sont partis, j'ai pris la décision de partir »