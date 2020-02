Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Une décision radicale déjà prise pour Adrien Rabiot ?

Publié le 10 février 2020 à 13h00 par A.M.

Malgré une première partie de saison plutôt poussive, Adrien Rabiot devrait s’inscrire sur le long terme à la Juventus qui n’a aucune intention de lâcher l’ancien joueur du PSG.

L’année 2019 n’aura pas été de tout repos pour Adrien Rabiot. Après une première moitié de saison durant laquelle le PSG avait décidé de l’écarter, car il refusait de prolonger son contrat, l’international français a finalement choisi de rejoindre la Juventus où il a débarqué libre. Et après des débuts compliqués, le milieu de terrain formé au PSG monte en puissance ces derniers mois.

La Juve mise sur Rabiot à l’avenir