Mercato - Barcelone : Une piste de Quique Sétién fixée à 25M€ ?

Publié le 10 février 2020 à 10h30 par La rédaction

Ciblé comme une alternative à Wilian José, l’attaquant sévillan Loren serait susceptible de connaître une arrivée à Barcelone en cours de saison en tant que joker médical. Mais le prix demandé par le Real Betis pourrait s’avérer être très élevé.

Si Barcelone s’est offert un peu du répit dans le crise que le club traverse en venant à bout du Real Betis à l'extérieur (2-3), le club n’oublie pas le dossier du joker médical. Les Catalans auraient lancé les démarches auprès des instances espagnoles pour faire valider la blessure d’Ousmane Dembélé comme supérieure à 5 mois et donc obtenir l’autorisation de recruter un joker médical en cours de saison. Dans cette optique la priorité du Barça se nommerait Willian José mais le FC Barcelone auraient d’autres options en tête.

Barcelone estime que le Betis attendra 25M€ pour Willian José