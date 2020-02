Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait une grande annonce sur la situation de Neymar !

Publié le 10 février 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis son faux départ l’été dernier, Neymar quittera-t-il le PSG lors du prochain mercato ? Leonardo a dégagé une tendance claire sur l’avenir de l’attaquant brésilien.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar (28 ans) souhaitait claquer la porte du Parc des Princes l’été dernier pour retourner au FC Barcelone. Mais finalement, faute d’accord entre les deux clubs, l’attaquant brésilien est resté dans la capitale et affiche un très beau visage depuis plusieurs semaines. Son retour au premier plan a d’ailleurs relancé les spéculations en Espagne sur un éventuel transfert au Barça lors du prochain mercato estival, mais Leonardo a fait une grande annonce sur la situation de Neymar au PSG.

« Il est très engagé et très heureux »