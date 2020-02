Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho principal atout de Leonardo pour cette piste défensive ?

Publié le 10 février 2020 à 7h45 par A.M.

Prêté par Tottenham à Newcastle, Danny Rose n’a pas hésité à critiquer José Mourinho. Une aubaine pour le PSG ?

Danny Rose est l’un des joueurs qui ont fait les frais de l’arrivée de José Mourinho sur le banc de Tottenham. Très peu utilisé par le Special One , le latéral gauche anglais a été prêté à Newcastle dans les dernières heures du mercato d’hiver afin de retrouver du temps de jeu. Une situation qui n’aurait d’ailleurs pas échappé au PSG, puisque selon les informations du Sun, le club de la capitale envisage d’envoyer des émissaires pour superviser Danny Rose avec les Magpies durant la seconde partie de saison. Et visiblement, un retour à Tottenham semble d’ores et déjà compliqué pour l’Anglais.

Danny Rose tacle José Mourinho