Mercato - Barcelone : Andrés Iniesta a joué un mauvais tour au Barça

Publié le 10 février 2020 à 5h15 par T.M.

Alors qu’Andrés Iniesta a marqué l’histoire du FC Barcelone, l’Espagnol s’est tout de même permis de dire non aux Blaugrana.

La situation est actuellement compliquée au FC Barcelone. Après avoir changé d’entraîneur, le club catalan vit désormais avec la guerre en interne entre Lionel Messi et sa direction. Forcément, cela a des impacts sur le terrain où les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Un problème que le Barça aurait souhaité régler cet hiver avec un coup XXL.

Iniesta n’a pas voulu revenir !

Ces dernières heures, la presse espagnole a fait une énorme annonce, révélant que le FC Barcelone aurait tenté de faire revenir Andrés Iniesta. Après avoir brillé en Catalogne, l’Espagnol a décicé de s’envoler vers le Japon et le Vissel Kobe. Iniesta aurait donc pu faire son retour au Camp Nou, mais comme l’assure As, le milieu de terrain aurait tout simplement décliné cette proposition, se permettant ainsi de dire non au Barça.