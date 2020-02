Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva compte sur... Al-Khelaïfi !

Publié le 10 février 2020 à 5h00 par T.M.

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva compterait sur l’intervention de Nasser Al-Khelaïfi, son président.

Du côté du PSG, Leonardo doit désormais s’occuper des joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas de Thiago Silva, pour qui la situation est actuellement floue. Alors que l’agent du Brésilien assurait récemment que l’envie du capitaine du PSG était de continuer, la question est de savoir ce que voudra réellement Leonardo. Mais pour arriver à ses fins, Thiago Silva voudrait mettre toutes les chances de son côté.

Al-Khelaïfi comme avocat ?

Et si Nasser Al-Khelaïfi plaidait la cause de Thiago Silva ? C’est en tout cas ce que voudrait le joueur du PSG. En effet, selon Paris United, le Brésilien voudrait se rapprocher des décideurs qataris et notamment le président du PSG, avec qui il entretient une bonne relation, pour espérer obtenir ce nouveau contrat.