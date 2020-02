Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait tenter un coup colossal à 130M€ !

Publié le 10 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial, Kai Havertz aurait tapé dans l’œil de Leonardo qui pourrait tenter de le recruter au PSG. Mais le Bayer Leverkusen aurait fixé un gros tarif…

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Kai Havertz (20 ans) est l’une des grandes pépites du moment en Bundesliga. Au même titre que Jadon Sancho (Borussia Dortmund), le jeune milieu offensif du Bayer Leverkusen affolerait les cadors européens en coulisses : le FC Barcelone, Liverpool, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid voudraient recruter Havertz. Mais le PSG pourrait tout relancer…

Le PSG à fond sur Havertz ?

Comme l’a révélé Sport 1 dimanche, le PSG serait également dans la course pour Kai Havertz et pourrait tenter sa chance avec le jeune prodige du Bayer Leverkusen. Seulement, ce dossier aura un prix, et le club allemand réclamerait au minimum 130M€ pour laisser filer Havertz. Reste à savoir si Leonardo aura les moyens de rivaliser avec ses concurrents dans ce dossier XXL.