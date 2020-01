Foot - Juventus

Juventus : Adrien Rabiot raconte sa renaissance !

Publié le 18 janvier 2020 à 15h58 par La rédaction mis à jour le 18 janvier 2020 à 16h03

Plus utilisé par Maurizio Sarri depuis quelques matchs, Adrien Rabiot semble désormais heureux à la Juventus.