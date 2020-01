Foot - Juventus

Juventus - Clash : Équipe de France, Le Graët... La mère d’Adrien Rabiot pète les plombs !

Publié le 18 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Invité à commenter l'actualité de son fils, notamment en ce qui concerne un éventuel retour en équipe de France, Véronique Rabiot n'a pas hésité à monter en créneau en s'en prenant notamment à Noël Le Graët.

Après une année 2019 très compliquée, Adrien Rabiot a entamé 2020 dans les meilleures dispositions. Régulièrement aligné par Maurizio Sarri, l'ancien joueur du PSG enchaîne les prestations convaincantes, au point de relancer le débats au sujet d'un retour en équipe de France. Pour rappel, le milieu de terrain n'a plus été convoqué par Didier Deschamps depuis son refus de figurer sur la liste des réservistes de la Coupe du monde 2018, il y a un an et demi. Entre temps, Noël Le Graët a récemment annoncé avoir proposé un entretien à Adrien Rabiot et à son entourage. Mais Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur de la Juventus a une toute autre version des choses et ne manque pas de le faire savoir.

«Monsieur Le Graët est un menteur»