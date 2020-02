Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur les intentions de Leonardo avec Paul Pogba !

Publié le 15 février 2020 à 12h15 par A.D.

Leonardo serait prêt à concurrencer le Real Madrid et la Juventus pour Paul Pogba. Toutefois, le directeur sportif du PSG n’aurait pas encore lancé les grandes manœuvres pour le milieu de terrain de Manchester United.

Leonardo se montrerait pour l'instant discret pour Paul Pogba. En fin de contrat à l’issue de la saison 2020-2021, le milieu de terrain de Manchester United ne manquerait pas de prétendants. Depuis de longs mois, La Pioche figurerait sur les tablettes du Real Madrid et de la Juventus. Désormais, le PSG serait également sur les rangs. Toutefois, Leonardo n’aurait pas encore enclenché la deuxième vitesse pour Paul Pogba.

Une simple prise d’informations pour Paul Pogba ?