Mercato - PSG : Le clan Icardi déjà d’accord avec un club étranger ?

Publié le 15 février 2020 à 9h45 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, aurait scellé un pacte avec un cador européen l’été dernier.

Est-ce déjà la fin du phénomène Icardi au Paris Saint-Germain ? Après avoir impressionné une grande partie des observateurs ainsi que des supporters parisiens, Mauro Icardi affronte un début d’année 2020 compliqué. Ainsi, en Italie on explique que Leonardo ne serait plus vraiment enclin à lever l’option d’achat présente dans le contrat du joueur prêté de l’Inter. Ce dernier, qui commencerait à avoir la nostalgie de la Serie A, rencontrerait d’ailleurs quelques problèmes avec Neymar et ses autres coéquipiers du PSG.

Wanda Nara aurait un pacte avec la Juve… depuis l’été dernier !