Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau prétendant pour Icardi ?

Publié le 12 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que le PSG pourrait ne pas être en mesure de lever l’option d’achat incluse dans le prêt de Mauro Icardi pour des raisons financières, Manchester City se pencherait sur la situation de l’Argentin.

Prêté au PSG par l’Inter l’été dernier pour une durée d’une saison avec option d’achat non obligatoire, Mauro Icardi serait susceptible de ne pas s’éterniser dans la capitale pour plusieurs raisons. La première serait une question sportive. La direction du PSG pourrait être amenée à privilégier d’autres profils offensifs en marge du mercato estival. La seconde serait la volonté de Wanda Nara, femme et agent d’Icardi, qui émettrait le souhait de voir l’attaquant arborer la tunique de la Juventus, comme le Corriere della Sera le révélait dernièrement, pour la saison prochaine. Un retour à l’Inter en fin de saison débouchant sur une vente à la Vieille Dame serait donc possible. Mais là ne figurerait pas les uniques raisons pour justifier une éventuelle absence de Mauro Icardi dans l’effectif du PSG l’année prochaine.

Manchester City envisagerait l’option Icardi pour la succession d’Aguero