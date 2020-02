Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une improbable association entre Messi et Cristiano Ronaldo ?

Publié le 12 février 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les deux plus grandes stars du football actuellement, elles pourraient prochainement jouer ensemble. Explications.

A jamais, les noms de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi resteront gravés dans l’histoire. Chacun de leur côté, l’Argentin et le Portugais ont fait tomber les records. Et alors que Cristiano Ronaldo n’a pas hésité à sortir de sa zone de confort pour gagner, Lionel Messi n’a lui jamais quitté le FC Barcelone. Toutefois, cela pourrait prochainement changer...

Un duo XXL ?

Tout le monde en rêve, cela pourrait bientôt se réaliser : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ensemble dans la même équipe. En effet, selon les informations de Tuttosport, le joueur du FC Barcelone serait le rêve de la Juventus. Un rêve qui aurait un prix. Néanmoins, du côté de Turin, on serait prêt à mettre sur pied une opération à 350M€ pour attirer Messi.